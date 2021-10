Molfetta | Cavo fest | da venerdì Musica elettronica

(Di mercoledì 13 ottobre 2021) Di seguito un comunicato diffuso dagli organizzatori: Il 15, 22 e 29 ottobre 2021, presso la Cittadella degli Artisti (Via Bisceglie, 775 –– Ticket € 7,00), torna, con il suo Spin-Off “BIG SCREEN“, il, ilival diprodotto dall’Associazione T.a.Rock e inserito nella Programmazione Puglia Sounds Live 2020/2021” – “REGIONE PUGLIA FSC 2014/2020 Patto per la Puglia – Investiamo nel vostro futuro”. Dunque,e visual dal vivo. “BIG SCREEN“, infatti, è la serie di eventi autunnali di, caratterizzati da live performance audio-visive, con ospiti di livello internazionale, che si terranno sul palcoscenico e con lo sfondo dello schermo cinematografico de La ...

Il 15, 22 e 29 ottobre 2021, presso la Cittadella degli Artisti (Via Bisceglie, 775 – Molfetta – Ticket € 7,00), torna, con il suo Spin-Off " BIG SCREEN ", il CAVO FEST, il festival di musica elettron ...Il 15, 22 e 29 ottobre 2021, presso la Cittadella degli Artisti (Via Bisceglie, 775 – Molfetta – Ticket € 7,00), torna, con il suo Spin-Off "BIG SCREEN", il CAVO FEST, il festival di musica elettronic ...