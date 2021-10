«Minacce a Draghi e Mattarella e istigazione a delinquere»: 13 indagati dalla Digos di Vicenza (Di martedì 12 ottobre 2021) Tredici persone risultano indagate dalla Digos di Vicenza per Minacce ad alte cariche dello Stato e per istigazione a compiere azioni di protesta, tra cui il blocco di treni. Due persone in particolare sono indagate per istigazione a delinquere. Le Minacce al centro delle indagini erano rivolte al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, al presidente del Consiglio, Mario Draghi, a esponenti del mondo scientifico e a giornalisti o sostenitori dei provvedimenti contro il Covid. Le indagini, iniziate lo scorso luglio, si sono focalizzate in particolar modo su post su Instagram e sul gruppo di discussione ‘Il coraggio del dubbio’ su Telegram. Gli indagati, oltre a lanciare Minacce ... Leggi su open.online (Di martedì 12 ottobre 2021) Tredici persone risultano indagatediperad alte cariche dello Stato e pera compiere azioni di protesta, tra cui il blocco di treni. Due persone in particolare sono indagate per. Leal centro delle indagini erano rivolte al presidente della Repubblica, Sergio, al presidente del Consiglio, Mario, a esponenti del mondo scientifico e a giornalisti o sostenitori dei provvedimenti contro il Covid. Le indagini, iniziate lo scorso luglio, si sono focalizzate in particolar modo su post su Instagram e sul gruppo di discussione ‘Il coraggio del dubbio’ su Telegram. Gli, oltre a lanciare...

«Minacce a Draghi e Mattarella e istigazione a delinquere»: 13 indagati dalla Digos di Vicenza

