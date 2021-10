Meghan Markle sceglie il Made in Italy, e tutti vogliono copiarla! (Di martedì 12 ottobre 2021) Meghan Markle per il suo mini viaggio a New York lascia nuovamente il segno, mostrando look chic ed eleganti. Per fare ciò la Duchessa del Sussex ha scelto il Made in Italy. Vediamo nello specifico il look più discusso: perché vestire griffati non è sinonimo di vestire bene! Noi amanti della moda sogniamo di riuscire L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di martedì 12 ottobre 2021)per il suo mini viaggio a New York lascia nuovamente il segno, mostrando look chic ed eleganti. Per fare ciò la Duchessa del Sussex ha scelto ilin. Vediamo nello specifico il look più discusso: perché vestire griffati non è sinonimo di vestire bene! Noi amanti della moda sogniamo di riuscire L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

