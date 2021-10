Lecce: morto in ospedale il madonnaro 59enne trovato ferito in strada, denuncia Leonardo Vitale, disegnatore di immagini sacre sull'asfalto (Di martedì 12 ottobre 2021) Non ce l’ha fatta Leonardo Vitale, 59enne artista di strada di Oria (Brindisi) trovato ferito alla testa in strada venerdì notte nei pressi di via Don Bosco a Lecce. Soccorso e trasportato in ospedale dagli operatori del 118, l’uomo è stato sottoposto a un intervento chirurgico ed è spirato tre giorni dopo, ieri mattina. Un decesso che lascia molti dubbi e sul quale indaga la polizia dopo la denuncia dei familiari: l’uomo presentava ferite al cranio e non c’era alcuna traccia di materiali per la realizzazione delle immagini sacre né del cellulare. Autopsia imminente. . L'articolo Lecce: morto in ospedale il madonnaro ... Leggi su noinotizie (Di martedì 12 ottobre 2021) Non ce l’ha fattaartista didi Oria (Brindisi)alla testa invenerdì notte nei pressi di via Don Bosco a. Soccorso e trasportato indagli operatori del 118, l’uomo è stato sottoposto a un intervento chirurgico ed è spirato tre giorni dopo, ieri mattina. Un decesso che lascia molti dubbi e sul quale indaga la polizia dopo ladei familiari: l’uomo presentava ferite al cranio e non c’era alcuna traccia di materiali per la realizzazione dellené del cellulare. Autopsia imminente. . L'articoloinil...

