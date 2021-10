«L’Amica Geniale 3» arriva a febbraio 2022, ecco cosa dobbiamo aspettarci (Di martedì 12 ottobre 2021) Le riprese sono iniziate a novembre del 2020 tra Napoli e Firenze e, dopo una pausa strategica affinché gli interpreti riprendessero i propri ruoli in maniera più matura e consapevole, sono proseguite fino alla fine di settembre. Il risultato è Storia di chi fugge e di chi resta, la terza stagione della saga de L’Amica Geniale che, secondo quanto anticipa TvBlog, sarà trasmessa su Raiuno nello stesso identico periodo in cui uscì Storia del nuovo cognome due anni fa: ossia subito dopo il Festival di Sanremo, che quest’anno finirà il 5 febbraio. La data X, al momento, sembra fissata per lunedì 7: sarà allora che ritroveremo Lila e Lenù e una storia che coprirà un nuovo arco narrativo, portando le protagoniste negli anni Settanta. L'Amica Geniale 3: dietro le quinte di Storia di chi fugge e di chi restaL'Amica Geniale 3: dietro le quinte di Storia di chi fugge e di chi restaL'Amica Geniale 3: dietro le quinte di Storia di chi fugge e di chi restaL'Amica Geniale 3: dietro le quinte di Storia di chi fugge e di chi restaL'Amica Geniale 3: dietro le quinte di Storia di chi fugge e di chi restaL'Amica Geniale 3: dietro le quinte di Storia di chi fugge e di chi restaL'Amica Geniale 3: dietro le quinte di Storia di chi fugge e di chi restaL'Amica Geniale 3: dietro le quinte di Storia di chi fugge e di chi restaL'Amica Geniale 3: dietro le quinte di Storia di chi fugge e di chi restaL'Amica Geniale 3: dietro le quinte di Storia di chi fugge e di chi restaL'Amica Geniale 3: dietro le quinte di Storia di chi fugge e di chi restaL'Amica Geniale 3: dietro le quinte di Storia di chi fugge e di chi resta Leggi su vanityfair (Di martedì 12 ottobre 2021) Le riprese sono iniziate a novembre del 2020 tra Napoli e Firenze e, dopo una pausa strategica affinché gli interpreti riprendessero i propri ruoli in maniera più matura e consapevole, sono proseguite fino alla fine di settembre. Il risultato è Storia di chi fugge e di chi resta, la terza stagione della saga de L’Amica Geniale che, secondo quanto anticipa TvBlog, sarà trasmessa su Raiuno nello stesso identico periodo in cui uscì Storia del nuovo cognome due anni fa: ossia subito dopo il Festival di Sanremo, che quest’anno finirà il 5 febbraio. La data X, al momento, sembra fissata per lunedì 7: sarà allora che ritroveremo Lila e Lenù e una storia che coprirà un nuovo arco narrativo, portando le protagoniste negli anni Settanta. L'Amica Geniale 3: dietro le quinte di Storia di chi fugge e di chi restaL'Amica Geniale 3: dietro le quinte di Storia di chi fugge e di chi restaL'Amica Geniale 3: dietro le quinte di Storia di chi fugge e di chi restaL'Amica Geniale 3: dietro le quinte di Storia di chi fugge e di chi restaL'Amica Geniale 3: dietro le quinte di Storia di chi fugge e di chi restaL'Amica Geniale 3: dietro le quinte di Storia di chi fugge e di chi restaL'Amica Geniale 3: dietro le quinte di Storia di chi fugge e di chi restaL'Amica Geniale 3: dietro le quinte di Storia di chi fugge e di chi restaL'Amica Geniale 3: dietro le quinte di Storia di chi fugge e di chi restaL'Amica Geniale 3: dietro le quinte di Storia di chi fugge e di chi restaL'Amica Geniale 3: dietro le quinte di Storia di chi fugge e di chi restaL'Amica Geniale 3: dietro le quinte di Storia di chi fugge e di chi resta

Advertising

Babusshya : A febbraio l'amica geniale 3 io non sono pronta a rivedere quel cesso umano di Nino Sarratore raga anche se amo Ciq… - ella_ciaccia911 : RT @tvblogit: L’amica geniale 3 in arrivo a febbraio su Rai1 - blvckswing : la ragazza da cui ho comprato i libri de l'amica geniale è stata velocissima a spedirli, im gonna cry - needyoulou : RT @tvblogit: L’amica geniale 3 in arrivo a febbraio su Rai1 - marixdmt00 : RT @tvblogit: L’amica geniale 3 in arrivo a febbraio su Rai1 -