La battaglia contro i Comuni no 5G in Italia non è ancora finita (Di martedì 12 ottobre 2021) Protesta contro il 5G a Torino (foto di Marco Bertorello/Afp via Getty Images)Per la causa Iliad versus Poggiomarino ci si rivede il 30 marzo 2022. Il Tribunale amministrativo regionale (Tar) della Campania ha aggiornato alla prossima primavera il ricorso che la compagnia telefonica francese ha mosso contro il Comune alle falde del Vesuvio a causa del divieto di installare antenne 5G. Un’ordinanza datata 30 luglio 2019, firmata dall’ex sindaco Leo Annunziata, segretario del Partito democratico campano e ritenuto fedelissimo del presidente della Regione Vincenzo De Luca, ha alzato le barricate contro la quinta generazione di Comunicazioni mobili. Il 15 settembre il Tar ha sospeso gli atti anti-5G, comminato al municipio 500 euro di spese legali, ma per entrare nel vivo bisognerà attendere l’udienza tra sei mesi. Quella ... Leggi su wired (Di martedì 12 ottobre 2021) Protestail 5G a Torino (foto di Marco Bertorello/Afp via Getty Images)Per la causa Iliad versus Poggiomarino ci si rivede il 30 marzo 2022. Il Tribunale amministrativo regionale (Tar) della Campania ha aggiornato alla prossima primavera il ricorso che la compagnia telefonica francese ha mossoil Comune alle falde del Vesuvio a causa del divieto di installare antenne 5G. Un’ordinanza datata 30 luglio 2019, firmata dall’ex sindaco Leo Annunziata, segretario del Partito democratico campano e ritenuto fedelissimo del presidente della Regione Vincenzo De Luca, ha alzato le barricatela quinta generazione dicazioni mobili. Il 15 settembre il Tar ha sospeso gli atti anti-5G, comminato al municipio 500 euro di spese legali, ma per entrare nel vivo bisognerà attendere l’udienza tra sei mesi. Quella ...

Advertising

SkyTG24 : 'Abbiate il coraggio di seguire il vostro cuore e la vostra intuizione. Essi sanno già che cosa volete realmente di… - albealias : RT @MessoraClaudio: Ecco l'ipocrisia al potere. @LiciaRonzulli che fa una battaglia per ogni forma di discriminazione contro le 'donne di d… - Tellie50 : RT @MessoraClaudio: Ecco l'ipocrisia al potere. @LiciaRonzulli che fa una battaglia per ogni forma di discriminazione contro le 'donne di d… - Gabriele885 : RT @MessoraClaudio: Ecco l'ipocrisia al potere. @LiciaRonzulli che fa una battaglia per ogni forma di discriminazione contro le 'donne di d… - MarioStanzione : RT @MessoraClaudio: Ecco l'ipocrisia al potere. @LiciaRonzulli che fa una battaglia per ogni forma di discriminazione contro le 'donne di d… -