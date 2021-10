Italia U21 beffata nel finale dalla Svezia. A Monza termina 1-1 (Di martedì 12 ottobre 2021) Beffa finale per l’Italia U21 che dopo aver dominato tutta la partita si è fatta agguantare dalla Svezia nel secondo minuto di recupero. Gli Azzurrini si sono portati in vantaggio allo scadere del primo tempo con Lorenzo Lucca, ma senza chiudere la partita e sprecando numerosissime occasioni. Al minuto ’92 lo svedese Prica ha ristabilito la parità. La squadra di Nicolato sfiora il sorpasso al primo posto del girone ancora occupato dalla Svezia. FOTO: Twitter Azzurri L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di martedì 12 ottobre 2021) Beffaper l’U21 che dopo aver dominato tutta la partita si è fatta agguantarenel secondo minuto di recupero. Gli Azzurrini si sono portati in vantaggio allo scadere del primo tempo con Lorenzo Lucca, ma senza chiudere la partita e sprecando numerosissime occasioni. Al minuto ’92 lo svedese Prica ha ristabilito la parità. La squadra di Nicolato sfiora il sorpasso al primo posto del girone ancora occupato. FOTO: Twitter Azzurri L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

