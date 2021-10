Il calcio di Stefano Sensi e il rischio di invecchiare senza accorgersene (Di martedì 12 ottobre 2021) Quando era ancora una promessa nel Cesena, Stefano Sensi aveva scelto vezzosamente il 5 quale numero di maglia, come Gatti il 44 o Nani il 7. Fosse stato più avveduto, il giovane urbinate avrebbe optato per il 6, come a dire il sesto senso per gli infortuni che di lì a poco lo avrebbero tormentato in serie, al punto da non dirsi mai ristabilito del tutto alla piena efficienza sportiva. Indurimento del bicipite femorale, affaticamento muscolare, lesione al polpaccio, noie agli adduttori, fino all’ultima distrazione al legamento collaterale mediale del ginocchio destro: in cinque anni, tutto lo scibile della fragilità lo ha attraversato, e ogni stop è solo un altro start per riprendere la preparazione da zero, con sempre minor fiducia. Adesso, ma non si può mai dire, il 26enne centrocampista dal talento fulgido e dalla versatilità ancora inesplorata sta ... Leggi su ilfoglio (Di martedì 12 ottobre 2021) Quando era ancora una promessa nel Cesena,aveva scelto vezzosamente il 5 quale numero di maglia, come Gatti il 44 o Nani il 7. Fosse stato più avveduto, il giovane urbinate avrebbe optato per il 6, come a dire il sesto senso per gli infortuni che di lì a poco lo avrebbero tormentato in serie, al punto da non dirsi mai ristabilito del tutto alla piena efficienza sportiva. Indurimento del bicipite femorale, affaticamento muscolare, lesione al polpaccio, noie agli adduttori, fino all’ultima distrazione al legamento collaterale mediale del ginocchio destro: in cinque anni, tutto lo scibile della fragilità lo ha attraversato, e ogni stop è solo un altro start per riprendere la preparazione da zero, con sempre minor fiducia. Adesso, ma non si può mai dire, il 26enne centrocampista dal talento fulgido e dalla versatilità ancora inesplorata sta ...

