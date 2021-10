I no-green pass che strappano il microfono e colpiscono la telecamera al TGR Friuli Venezia Giulia (Di martedì 12 ottobre 2021) Un clima inaccettabile è quello che sta respirando il TGR Friuli Venezia Giulia. Da qualche tempo, i suoi giornalisti sono oggetto di attacchi – sia verbali, sia fisici – da parte dei no green pass e dei no-vax. Già il 1° ottobre c’era stato un vero e proprio presidio molto agitato presso la redazione della sede locale del tg regionale. Durante le manifestazioni dei giorni scorsi a Trieste, invece, alcune persone particolarmente nervose se la sono presa con la troupe, aggredendo la giornalista, strappandole il microfono di mano e lanciando a terra la telecamera dell’operatore. Il tutto mentre la troupe documentava alcune farneticazioni contro i giornalisti e contro la libertà di pensiero limitata dai social network. LEGGI ANCHE > Diversi giornalisti hanno denunciato ... Leggi su giornalettismo (Di martedì 12 ottobre 2021) Un clima inaccettabile è quello che sta respirando il TGR. Da qualche tempo, i suoi giornalisti sono oggetto di attacchi – sia verbali, sia fisici – da parte dei noe dei no-vax. Già il 1° ottobre c’era stato un vero e proprio presidio molto agitato presso la redazione della sede locale del tg regionale. Durante le manifestazioni dei giorni scorsi a Trieste, invece, alcune persone particolarmente nervose se la sono presa con la troupe, aggredendo la giornalista, strappandole ildi mano e lanciando a terra ladell’operatore. Il tutto mentre la troupe documentava alcune farneticazioni contro i giornalisti e contro la libertà di pensiero limitata dai social network. LEGGI ANCHE > Diversi giornalisti hanno denunciato ...

