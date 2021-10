Green pass lavoro, Faq governo: controlli, multe, non vaccinati (Di martedì 12 ottobre 2021) Il Green pass in Italia dal 15 ottobre diventa obbligatorio sul lavoro, pubblico e privato. Il governo, con le risposte alle Faq, chiarisce le regole: dai controlli alle sanzioni, dai parrucchieri ai taxi. Ogni amministrazione o azienda è autonoma nell’organizzare i controlli. I datori di lavoro definiscono le modalità operative per l’organizzazione delle verifiche, anche a campione, prevedendo prioritariamente, ove possibile, che tali controlli siano effettuati al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro. “È opportuno utilizzare modalità di accertamento che non determinino ritardi o code all’ingresso. Nelle pubbliche amministrazioni l’accertamento, che dovrà avvenire su base giornaliera, prioritariamente nella fascia antimeridiana ... Leggi su italiasera (Di martedì 12 ottobre 2021) Ilin Italia dal 15 ottobre diventa obbligatorio sul, pubblico e privato. Il, con le risposte alle Faq, chiarisce le regole: daialle sanzioni, dai parrucchieri ai taxi. Ogni amministrazione o azienda è autonoma nell’organizzare i. I datori didefiniscono le modalità operative per l’organizzazione delle verifiche, anche a campione, prevedendo prioritariamente, ove possibile, che talisiano effettuati al momento dell’accesso ai luoghi di. “È opportuno utilizzare modalità di accertamento che non determinino ritardi o code all’ingresso. Nelle pubbliche amministrazioni l’accertamento, che dovrà avvenire su base giornaliera, prioritariamente nella fascia antimeridiana ...

