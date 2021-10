Green Pass, 4 mln di lavoratori senza vaccino. È allarme Con l'obbligo del 15/10 chi fa 15 mln di test a settimana? (Di martedì 12 ottobre 2021) L'emergenza Coronavirus in Italia continua e il governo ha deciso di rendere obbligatorio il Green Pass dal prossimo 15 ottobre per tutti gli impieghi del pubblico e del privato Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di martedì 12 ottobre 2021) L'emergenza Coronavirus in Italia continua e il governo ha deciso di rendere obbligatorio ildal prossimo 15 ottobre per tutti gli impieghi del pubblico e del privato Segui su affaritaliani.it

Advertising

VittorioSgarbi : Le manganellate della Polizia contro i cittadini che manifestavano liberamente sono una vergogna di Stato - VittorioSgarbi : #greenpass Di foto come queste non troverete notizia. E cioè di liberi cittadini, che con fascismo violenze non han… - borghi_claudio : Se ci fosse stato Salvini premier e avesse messo lui il green pass per il lavoro secondo voi la #CGIL avrebbe appla… - ml_tine : RT @ImolaOggi: 'Se non revocano il green pass, il 15 ottobre bloccheremo il porto di Trieste' - NicolaOliv20 : Il Pass in realtà a chi serve??? E,perché si ostinano a controllare la libertà individuale? Come sempre nulla è a… -