Governare il futuro Instagram | piccoli passi dalla parte dei bambini

(Di martedì 12 ottobre 2021) Non è un periodo facile in casa Facebook, sotto il fuoco incrociato di accuse che le rimproverano di anteporre il profitto agli interessi dei suoi utenti. Ma ora, la piattaforma di condivisione di immagini e video cara anche ai più giovani annuncia alcune nuove funzionalità. Le novità sono pensate principalmente per i più giovani anche se, a dir la verità, potrebbero essere utili anche ai più grandi o, almeno, a alcuni tra loro. La prima si chiama, almeno provvisoriamente, “take a break”. Fai una pausa, prenditi un po’ di tempo per pensare se stai spendendo bene il tuo tempo o potresti spenderlo meglio. Il messaggio, stando a quanto si capisce, dovrebbe essere veicolato attraverso un’apposita pop up che dovrebbe comparire sullo schermo di alcuni utenti. Ma non si sa ancora né quando la nuova funzionalità sarà effettivamente operativa, né dopo quanto tempo ...

Lunedì Facebook, Instagram e Whatsapp sono rimasti inutilizzabili per sei ore in tutto il mondo.