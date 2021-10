GF Vip 6: Miriana Trevisan rivede l’ex (Di martedì 12 ottobre 2021) Al GF Vip 6 le sorprese non terminano mai. Ieri è stata Miriana Trevisan a non credere ai suoi occhi. Il suo ex marito, Pago ha messo piede nella Casa del Grande Fratello. Bella o brutta sorpresa poter rivedere il proprio ex durante il famoso reality di Mediaset? A quanto pare, per Miriana Trevisan non è un male aver rivisto l’ex, anzi. Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di martedì 12 ottobre 2021) Al GF Vip 6 le sorprese non terminano mai. Ieri è stataa non credere ai suoi occhi. Il suo ex marito, Pago ha messo piede nella Casa del Grande Fratello. Bella o brutta sorpresa poterre il proprio ex durante il famoso reality di Mediaset? A quanto pare, pernon è un male aver rivisto, anzi. Articolo completo: dal blog SoloDonna

