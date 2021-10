Gf Vip 6, Davide Silvestri sorprende: “Sono felicissimo di essere in nomination perché…” (Di martedì 12 ottobre 2021) Ieri sera, nel corso della nona puntata del Gf Vip 6, Davide Silvestri è finito in nomination con Raffaella Fico e Amedeo Goria. Il ragazzo, ormai abituato al televoto, ha iniziato a prendere con filosofia il fatto di finire puntualmente tra i meno preferiti del gruppo. La prima volta che è stato nominato l’attore ha reagito molto male, oggi, invece, il suo atteggiamento sembra essere molto cambiato. Chiacchierando con alcuni suoi inquilini, Silvestri ha ammesso: Vi sembrerà assurdo ma Sono felicissimo. Non perché voglio uscire. Sono felice di essere in nomination con loro due. I due che mi hanno nominato. Raffaella e Amedeo. In ogni caso, se rimango, ne ho buttato uno fuori. Con Raffaella non ci parlo perché non mi ... Leggi su isaechia (Di martedì 12 ottobre 2021) Ieri sera, nel corso della nona puntata del Gf Vip 6,è finito incon Raffaella Fico e Amedeo Goria. Il ragazzo, ormai abituato al televoto, ha iniziato a prendere con filosofia il fatto di finire puntualmente tra i meno preferiti del gruppo. La prima volta che è stato nominato l’attore ha reagito molto male, oggi, invece, il suo atteggiamento sembramolto cambiato. Chiacchierando con alcuni suoi inquilini,ha ammesso: Vi sembrerà assurdo ma. Non perché voglio uscire.felice diincon loro due. I due che mi hanno nominato. Raffaella e Amedeo. In ogni caso, se rimango, ne ho buttato uno fuori. Con Raffaella non ci parlo perché non mi ...

