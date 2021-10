Fognini-Tsitsipas in tv: data, orario, canale e diretta streaming Masters 1000 Indian Well 2021 (Di martedì 12 ottobre 2021) Fabio Fognini dovrà vedersela con Stefanos Tsitsipas, in occasione dell’atteso terzo turno del Masters 1000 di Indian Wells 2021. Azzurro vittorioso all’esordio ai danni di Jan-Lennard Struff, in tre set, dopo aver usufruito di un bye al primo turno; il ‘pirata’ ligure è apparso brillante dal punto di vista fisico, riuscendo a superare lo step rappresentato dal terzo parziale, dopo la dolorosa resa a San Diego contro Brandon Nakashima. Tsitsipas ha superato Pedro Martinez ed è l’assoluto favorito nel confronto con l’azzurro, sebbene quest’ultimo detenga un talento eccezionale e possa impensierire qualsivoglia avversario. Nello specifico, Fognini dovrà tentare di far male sul lato sinistro difeso da Tsitsipas. La sfida ... Leggi su sportface (Di martedì 12 ottobre 2021) Fabiodovrà vedersela con Stefanos, in occasione dell’atteso terzo turno deldi. Azzurro vittorioso all’esordio ai danni di Jan-Lennard Struff, in tre set, dopo aver usufruito di un bye al primo turno; il ‘pirata’ ligure è apparso brillante dal punto di vista fisico, riuscendo a superare lo step rappresentato dal terzo parziale, dopo la dolorosa resa a San Diego contro Brandon Nakashima.ha superato Pedro Martinez ed è l’assoluto favorito nel confronto con l’azzurro, sebbene quest’ultimo detenga un talento eccezionale e possa impensierire qualsivoglia avversario. Nello specifico,dovrà tentare di far male sul lato sinistro difeso da. La sfida ...

Tomas1374 : #Fritz affronterà quindi #Sinner agli ottavi Ai quarti chi vince tra i 2 potrebbe trovare #Monfils #Murray o… - Nicco_D612 : Serata decisamente NO per #Berrettini, niente derby con Jannik che molto probabilmente rimane l'unico italiano in c… - apicella57 : RT @Ilsuperbo89: Fognini- Tsitsipas, che è l'unico incontro che veramente m'interessa della prossima giornata di tennis a #IndianWells, lo… - andreastoolbox : Atp Indian Wells - Da Berrettini a Fognini-Tsitsipas, svelato il programma odierno - ATPtennis2002 : RT @FiorinoLuca: Fabio #Fognini cerca l'8^ vittoria della carriera contro un top 5, la prima da Montecarlo 2019 vs Nadal. Il ligure è uscit… -