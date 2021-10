Elezioni Comunali, Conte sul ballottaggio a Roma: «Voterò per Gualtieri. Michetti? Poco affidabile» (Di martedì 12 ottobre 2021) «Da cittadino Romano ho a cuore il bene della capitale che è di tutti: tra Gualtieri e Michetti conosco il valore di Gualtieri e Michetti non mi dà alcuna affidabilità». Queste sono state le parole di Giuseppe Conte, in diretta a Di Martedì su La7, in merito al ballottaggio delle Elezioni Comunali a Roma previsto per domenica 17 e lunedì 18 ottobre prossimi. «Attenzione, non dico che il M5s voterà Gualtieri, gli elettori non sono pacchi postali» ha aggiunto il leader pentastellato, confermando però la sua chiara preferenza per il candidato a sindaco del Partito democratico ed ex ministro dell’Economia del governo che lo ha visto premier. Pochi giorni fa Gualtieri ha detto: «Ci ... Leggi su open.online (Di martedì 12 ottobre 2021) «Da cittadinono ho a cuore il bene della capitale che è di tutti: traconosco il valore dinon mi dà alcuna affidabilità». Queste sono state le parole di Giuseppe, in diretta a Di Martedì su La7, in merito aldelleprevisto per domenica 17 e lunedì 18 ottobre prossimi. «Attenzione, non dico che il M5s voterà, gli elettori non sono pacchi postali» ha aggiunto il leader pentastellato, confermando però la sua chiara preferenza per il candidato a sindaco del Partito democratico ed ex ministro dell’Economia del governo che lo ha visto premier. Pochi giorni faha detto: «Ci ...

