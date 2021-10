Ecco dove andrà in onda Sandokan | la serie con Can Yaman

(Di martedì 12 ottobre 2021) Mentre Canè impegnato sul set di Viola come il mare, vi è una novità sul progettol’attore sarà il protagonista Le riprese di Viola come il mare stanno procedendo a PalermoCanha ricevuto un’accoglienza calorosa esoggiornerà per tutto il mese di ottobre. Mentre, quindi, l’attore turco è impegnato su un set, è tempo di parlare di un altro progetto lavorativo. Proprio in queste ore, infatti, vi è una novità su, Thes. Quest’ultimo è il progetto kolossal internazionale nel quale proprio Canvestirà i panni del protagonista. La produzione è tuttora in cantiere, come dimostrano le parole di Barbara Pavone, Chief marketing and sales officer di Lux Vide, la casa di produzione guidata ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Ecco dove

... e Inps che detiene i codici fiscali dei lavoratori e le aziendelavorano. L'incrocio tra ... presidente di Ima: "Pago tamponi ai dipendenti solo per un mese" Green pass obbligatorio,come ...Halloween si avvicina, e se volete andare a caccia di spettri allora il mondo parallelo di Pokémon GO , a portata di smartphone, è il posto giustocercare. In questi cinque anni dal lancio il titolo di Niantic infatti è stato tenuto vivo e sulla cresta dell'onda perfino durante la pandemia anche da un fitto calendario di eventi in - game, ...MILANO - Abissale è il nuovo tour teatrale di Gio Evan, al via il 18 novembre da Assisi. Biglietti disponibili sui circuiti TicketOne e Ciaotickets ...Scicli - La distribuzione dei mastelli della raccolta differenziata per i residenti a Scicli è stata trasferita dal parcheggio di via Badiula al punto Eco di via Arcieri di fronte alla ...