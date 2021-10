Dpcm con linee guida sul green pass | Draghi ha firmato

(Di martedì 12 ottobre 2021) Oggi ildel premiercon le modalità attuative dei controlli. Ok anche alleper la Pa. Valido anche per italiani vaccinati all’estero

Green pass al lavoro, la bozza del. Controlli e preavviso, come funziona Intanto nelle ultime 24 ore si sono registrati 1516 casi e 34 decessiun tasso di positività dell'1,3%. In rialzo sia ...Venerdì 15 ottobre scatta l'obbligo di green pass per entrare in azienda. Nella bozza diche circola in queste ore emergono i dettagli sulle modalitàcui il certificato verde che attesta l'avvenuta vaccinazione contro il covid, la guarigione o il tampone negativo diventeranno ...Roma, 12 ott. (Adnkronos) - Il Presidente del Consiglio, Mario Draghi, su proposta del ministro della pubblica amministrazione, Renato Brunetta, e ...La bozza del dpcm sul Green pass prevede l'uso ''di una APP che si può integrare nei sistemi di controllo degli accessi, inclusi quelli di rilevazione delle presenze''.