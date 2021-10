Digital gender gap | nel mondo una donna su 5 non ha accesso a internet

(Di martedì 12 ottobre 2021) In tutto il, le donne hanno mediamente il 21% in meno di possibilità di accedere a una connessionerispetto agli uomini. Questo fenomeno viene chiamatogap e nei paesi a basso reddito la media sale fino al 52%. Secondo il nuovo report pubblicato da Worl wide web foundation, i governi di 32 paesi, tra cui India, Egitto e Nigeria, hanno perso circa 126 miliardi di dollari in un anno, a causa del loro fallimento nel garantire alle loro cittadine un equoalla rete. Le cause del divarioe di genere Sono molte le barriere che ostacolano l’delle donne ae la loro possibilità di prendere parte alla vita online. Le motivazioni principali sono legate al divario salariale e lavorativo, che mettono le ...

La media si alza al 52% nei paesi a basso e medio reddito, e in 10 anni il digital gender gap è costato a questi paesi circa 1000 miliardi di dollari.
In occasione della Giornata Internazionale delle Bambine e delle Ragazze Unicef denuncia come anche nei Paesi a medio e alto reddito solo il 14% delle studentesse con i migliori risultati in materie S ...