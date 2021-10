Covid talk | l’evoluzione dell’informazione scientifica secondo il prof Simonelli

(Di martedì 12 ottobre 2021) I due anni di pandemia, che abbiamo vissuto, con i ripetuti lockdown, chiusure e restrizioni hanno prodotto varie conseguenze anche sulla televisione, sulla produzione, sull’organizzazione dei palinsesti, sul consumo. Tra i generi più coinvolti ovviamente è risultata l’informazione con un grande aumento della sua presenza e della sua importanza, una nuova inevitabile gerarchizzazione tematica e un adeguamento dei programmi alla nuova situazione. Tra questi a trovarsi nella posizione più delicata sono stati certamente ishow, soprattutto quelli cosiddetti politici, da tempo immemorabile costruiti su una logica di contrapposizione di schieramento non più riproducibile in una situazione di emergenza, di fronte a fatti, problemi, provvedimenti mai visti nella società contemporanea. La trasformazione deipolitici in “...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Covid talk

Formiche.net

La trasformazione deipolitici in "" costretti ad affrontare temi scientifici, a convivere con la catastrofe, con il pericolo, con la morte ha implicato l'ingresso di figure nuove ...... partendo dale dai danni provocati dall'infodemia, il proliferare di informazioni, non ... In programma quest'anno novemonotematici di 30 minuti. in cui medici specialisti e docenti della ...Ecco i tre modelli di conduzione televisiva individuati da Giorgio Simonelli, professore associato di Giornalismo radiofonico e televisivo ..."Il vaccino contro il Covid modifica il Dna di chi lo riceve"; "Un paziente che ha avuto il Covid non può donare gli organi". Sono alcune delle fake news legate alla pandemia che 'SaluTO Torino. (ANSA ...