Covid oggi Piemonte | 189 contagi e 2 morti | bollettino 12 ottobre

Sono 189 i nuovi contagi da Coronavirus oggi 12 ottobre in Piemonte, secondo i dati Covid-19 dell'ultimo bollettino della Regione. Da ieri ci sono stati due morti. Il tasso di positività è allo 0,6% di 29.842 tamponi processati, di cui 23.785 antigenici. Dei 189 nuovi casi, gli asintomatici sono 120 pari al 63,5%. I ricoverati in terapia intensiva sono 19, invariati rispetto a ieri. I ricoverati non in terapia intensiva sono 183, 4 in più rispetto a ieri. Le persone in isolamento domiciliare sono 3.013.

