Cgil, cronaca di un assalto annunciato: Lamorgese non lo ha impedito. Un video di Porro lo dimostra (Di martedì 12 ottobre 2021) Non saremo mai troppo grati a Nicola Porro per il video trasmesso ieri a Quarta Repubblica, su Rete4 da lui. Vi si vede, soprattutto vi si ascolta, Giuliano Castellino, leader con Roberto Fiore di Forza Nuova, arringare i 10mila “No Green pass” di Piazza del Popolo incitandoli ad «assediare la sede della Cgil». Sono le 16,30 di sabato 9 ottobre. L’assalto alla sede del sindaco guidato da Maurizio Landini avverrà solo alle 18, un’ora e mezzo più tardi. Uno spazio temporale più che sufficiente ad allestire un’adeguata difesa dell’edificio. Invece, a fare argine contro i manifestanti ci sono solo pochi carabinieri, una decina in tutto. Come mai? Perché nessuno ha pensato a proteggere la sede della Cgil dopo che Castellino ne aveva annunciato l’imminente «assedio»? L’ordine di Forza Nuova ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 12 ottobre 2021) Non saremo mai troppo grati a Nicolaper iltrasmesso ieri a Quarta Repubblica, su Rete4 da lui. Vi si vede, soprattutto vi si ascolta, Giuliano Castellino, leader con Roberto Fiore di Forza Nuova, arringare i 10mila “No Green pass” di Piazza del Popolo incitandoli ad «assediare la sede della». Sono le 16,30 di sabato 9 ottobre. L’alla sede del sindaco guidato da Maurizio Landini avverrà solo alle 18, un’ora e mezzo più tardi. Uno spazio temporale più che sufficiente ad allestire un’adeguata difesa dell’edificio. Invece, a fare argine contro i manifestanti ci sono solo pochi carabinieri, una decina in tutto. Come mai? Perché nessuno ha pensato a proteggere la sede delladopo che Castellino ne aveval’imminente «assedio»? L’ordine di Forza Nuova ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Scontri al corteo di Roma, 12 persone arrestate, anche i vertici di Forza Nuova. Dopo gli attacchi, aperte tutte le… - repubblica : Assalto No Pass, la regia neofascista: Fiore e Castellino hanno guidato l'attacco alla Cgil - MediasetTgcom24 : 'No Green pass', atto vandalico contro sede della Cgil nel Livornese #cgil - mattinodipadova : Prime misure sulle manifestazioni di sabato e vigilanza costante in via Longhin dopo la comparsa delle scritte mina… - LivornoToday : #Cgil scritte #novax sulla sede di #Piombino. La dura condanna del #sindacato: 'Contro la stupidità non esiste… -