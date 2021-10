“Certe cose non devono accadere”. Blindati e zone rosse per fermare la protesta Green Pass (Di martedì 12 ottobre 2021) Il premier Mario Draghi, in accordo con il capo del Viminale Luciana Lamorgese, pronto ad adottare la linea dura in previsione dei prossimi cortei contro il Green Pass. Quanto accaduto sabato 9 ottobre nelle piazze di Roma e Milano non deve più accadere. E su questo tutta i politici – trasversalmente al colore – sono L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di martedì 12 ottobre 2021) Il premier Mario Draghi, in accordo con il capo del Viminale Luciana Lamorgese, pronto ad adottare la linea dura in previsione dei prossimi cortei contro il. Quanto accaduto sabato 9 ottobre nelle piazze di Roma e Milano non deve più. E su questo tutta i politici – trasversalmente al colore – sono L'articolo proviene da Leggilo.org.

