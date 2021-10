Brunetta | indicazioni per il rientro in presenza dei dipendenti pubblici dal 15 ottobre

(Di martedì 12 ottobre 2021) ROMA – Ieri sera il ministroha inviato al Presidente della Conferenza delle Regioni, Massimiliano Fedriga, al Presidente dell’Anci, Antonio Decaro, e al Presidente dell’Upi, Michele De Pascale, il suo decreto contenente leper ilindeidal 15. Nelle prossime ore il testo sarà trasmesso a tutte le amministrazioni pubbliche. “Nella lettera a Regioni, Anci e Upi – spiega– ho voluto informare dei servizi di supporto alle amministrazioni attivati dal Dipartimento della Funzione Pubblica, in collaborazione con Formez Pa, per garantire la corretta e omogenea attuazione delle disposizioni suldei: Linea Amica Digitale ...

Advertising

GPalombelli : ???? Il Ministro per la Pubblica amministrazione ha inviato alla Conferenza delle Regioni, ANCI e UPI il decreto con… - puscascapo : @vitalbaa Magari il problema fosse la satira. Qui c'è gente a cui verrà tolto lo stipendio, io già ora non posso an… -

Ultime Notizie dalla rete : Brunetta indicazioni

Teleborsa

...guida operative per fornire alle oltre 32mila amministrazioni pubbliche italiane leper ... Mario Draghi, su proposta del ministro della pubblica amministrazione, Renato, e del ...... il ministro per la Pubblica amministrazione, Renatoha inviato al presidente della ... Antonio Decaro, e al presidente dell'Upi, Michele De Pascale il decreto con lenecessarie. ...ROMA - Ieri sera il ministro Brunetta ha inviato al Presidente della Conferenza delle Regioni, Massimiliano Fedriga, al Presidente dell’Anci, Antonio ...Mario Draghi, martedì 12 ottobre 2021, ha firmato il dpcm che ha dato indicazioni più chiare sui controlli e sul tema della privacy relativi all’obbligo del green pass per i lavoratori. Obbligo che sc ...