Bolsonaro vuole vedere la partita di calcio ma viene respinto allo stadio: “Non sei vaccinato” – Video (Di martedì 12 ottobre 2021) Niente vaccino, niente partita allo stadio. Nemmeno se sei il presidente del Paese. L’episodio, surreale, è avvenuto in Brasile. Protagonista, Jair Bolsonaro. Il presidente è andato a San Paolo per vedere lo scontro salvezza tra Santos e Gremio. Quando si è presentato ai cancelli, tuttavia, è stato respinto: non aveva il pass vaccinale. “Mi è stato detto che dovevo essere vaccinato – ha raccontato successivamente Bolsonaro – ma perché? Ho più anticorpi di chi ha ricevuto i vaccini”. Il presidente del Brasile, in linea con le proprie posizioni al limite del negazionismo, ha affermato, più volte, che sarebbe stato l’ultimo brasiliano a vaccinarsi, qualora avesse scelto di farlo. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 12 ottobre 2021) Niente vaccino, niente. Nemmeno se sei il presidente del Paese. L’episodio, surreale, è avvenuto in Brasile. Protagonista, Jair. Il presidente è andato a San Paolo perlo scontro salvezza tra Santos e Gremio. Quando si è presentato ai cancelli, tuttavia, è stato: non aveva il pass vaccinale. “Mi è stato detto che dovevo essere– ha raccontato successivamente– ma perché? Ho più anticorpi di chi ha ricevuto i vaccini”. Il presidente del Brasile, in linea con le proprie posizioni al limite del negazionismo, ha affermato, più volte, che sarebbe stato l’ultimo brasiliano a vaccinarsi, qualora avesse scelto di farlo. L'articolo proda Il Fatto Quotidiano.

Advertising

ilfattovideo : Bolsonaro vuole vedere la partita di calcio ma viene respinto allo stadio: “Non sei vaccinato” – Video - luciana17955390 : @KasperReloaded ????????????domenica anche Bolsonaro faceva più meno questo discorso ?? lui impedito di vedere una partita… - AlessioDoriaBer : @GiorgiaMeloni L'estrema destra è amica dei dittatori fascisti Trump, Orban, Bolsonaro e Putin, è amica della pande… - Starmoo97565847 : @partesipanti @daymelloreal Parlano di mafia, loro che hanno bolsonaro,ci vuole coraggio mah - IlSedutomulo : RT @fabrizio19651: La Destra degli altri (Quello che dovremo far sì che non accada mai in Italia) Il Senato vuole accusare Bolsonaro di cr… -