Battlefield 2042 sta avendo uno sviluppo complicato per un insider (Di martedì 12 ottobre 2021) Tom Henderson, un insider le cui rivelazioni tendono a rivelarsi corrette, ha pubblicato un articolo che discute il complicato sviluppo di Battlefield 2042 sul sito di Intel Gaming. In contatto con gli sviluppatori all'interno di DICE, dipinge un quadro piuttosto confuso della situazione. L'opinione dei giocatori sulla recente Open Beta di Battlefield 2042 è stata più che mista. Disseminato di bug, problemi di prestazioni e, soprattutto, presentando un gameplay incompleto rispetto agli episodi precedenti, questa versione di prova sembra aver lasciato una pessima impressione sui giocatori. Un produttore di Dice aveva però spazzato via le critiche indicando che la build aveva diversi mesi e che il gioco vero e proprio era già stato corretto su molti punti. Tuttavia, due ... Leggi su eurogamer (Di martedì 12 ottobre 2021) Tom Henderson, unle cui rivelazioni tendono a rivelarsi corrette, ha pubblicato un articolo che discute ildisul sito di Intel Gaming. In contatto con gli sviluppatori all'interno di DICE, dipinge un quadro piuttosto confuso della situazione. L'opinione dei giocatori sulla recente Open Beta diè stata più che mista. Disseminato di bug, problemi di prestazioni e, soprattutto, presentando un gameplay incompleto rispetto agli episodi precedenti, questa versione di prova sembra aver lasciato una pessima impressione sui giocatori. Un produttore di Dice aveva però spazzato via le critiche indicando che la build aveva diversi mesi e che il gioco vero e proprio era già stato corretto su molti punti. Tuttavia, due ...

Advertising

Eurogamer_it : Per un insider #Battlefield2042 avrebbe uno sviluppo molto complicato. - ItNagame : Cascano gli asini per la beta di Battlefield 2042! Metti un bel cuoricino ? se ti sono piaciute le notizie e facci… - telefoninonet : Battlefield 2042: problemi e ritardi nello sviluppo, secondo Henderson - Asgard_Hydra : Battlefield 2042: Beta vecchia di mesi? Insider smentisce e parla di sviluppo problematico - Asgard_Hydra : Battlefield 2042: la beta non era vecchia di mesi e lo sviluppo è travagliato, per un insider -… -