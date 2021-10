Aumentare la sicurezza digitale. In campo Poste Italiane. Raffica di iniziative per aiutare i clienti a difendersi dalle trappole del web. Un presidio strategico per l’intero Paese (Di martedì 12 ottobre 2021) Leader nazionale per i pagamenti digitali, Poste Italiane sta intensificando la sicurezza informatica dei propri clienti aumentandone la conoscenza sulle trappole sempre più frequenti nel web. Per tutto questo ottobre il Gruppo guidato dall’Ad Matteo Del Fante (nella foto) partecipa infatti al mese europeo della Cyber Security, lanciando una vasta campagna sui propri canali social per informare i cittadini sulla sicurezza digitale e ridurre al minimo i rischi di frode informatica. Per Poste Italiane il tema della cyber security è difatti strategico, tanto da investire quantità di risorse crescenti sia per la formazione dei propri dipendenti con corsi ed esercitazioni, sia per rendere più sicuri e consapevoli i ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 12 ottobre 2021) Leader nazionale per i pagamenti digitali,sta intensificando lainformatica dei propriaumentandone la conoscenza sullesempre più frequenti nel web. Per tutto questo ottobre il Gruppo guidato dall’Ad Matteo Del Fante (nella foto) partecipa infatti al mese europeo della Cyber Security, lanciando una vasta campagna sui propri canali social per informare i cittadini sullae ridurre al minimo i rischi di frode informatica. Peril tema della cyber security è difatti, tanto da investire quantità di risorse crescenti sia per la formazione dei propri dipendenti con corsi ed esercitazioni, sia per rendere più sicuri e consapevoli i ...

