Attenzione, queste App di Play Store ti installano qualcosa e senza chiedere il permesso all'utente (Di martedì 12 ottobre 2021) Per l'ennesima volta sono state scoperte delle applicazioni dannose per i vostri smartphone, software che si possono scaricare tranquillamente dal Play Store, il negozio online di Google, e che una volta installati sul proprio dispositivo mobile scaricano un sacco di contenuti senza chiedere prima il permesso all'utente. Occhio alle app su PlayStore dannose: i dettagliNon è la prima volta ovviamente che vi riportiamo una notizia di questo tipo, e sicuramente non sarà nemmeno l'ultima, ma questa pratica "intrusiva" risulta essere sempre dannosa e fastidiosa per l'utente che la subisce. Come fare per evitare di incappare in questi problemi? La prima cosa da fare è quella di leggere le recensioni sullo stesso Play Store, ...

