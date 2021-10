Xbox Game Studios registra un boom di assunzioni quest'anno in diversi studi (Di lunedì 11 ottobre 2021) Nonostante il 2021 sia stato un anno influenzato ancora dalla pandemia da Coronavirus, le aziende videoludiche hanno lavorato per assumere più personale. Tra queste ci sarebbe anche il conglomerato di Xbox Game studios, almeno secondo i dati estrapolati dalle pagine LinkedIn. Come riporta l'insider Klobrille, sebbene i dati di LinkedIn non siano perfettamente accurati, diversi studi Xbox hanno visto una crescita di organico significativa quest'anno. Secondo quanto scritto da Klobrille questo aumento vede in particolare "studi come Obsidian, Playground Games, Undead Labs, Turn10, Ninja Theory e ... Leggi su eurogamer (Di lunedì 11 ottobre 2021) Nonostante il 2021 sia stato uninfluenzato ancora dalla pandemia da Coronavirus, le aziende videoludiche hlavorato per assumere più personale. Trae ci sarebbe anche il conglomerato di, almeno secondo i dati estrapolati dalle pagine LinkedIn. Come riporta l'insider Klobrille, sebbene i dati di LinkedIn non siano perfettamente accurati,visto una crescita di organico significativa. Secondo quanto scritto da Klobrilleo aumento vede in particolare "come Obsidian, Playgrounds, Undead Labs, Turn10, Ninja Theory e ...

