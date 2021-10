Valeri e Doveri | addio alle gare internazionali | “Giusto dare spazio ai giovani”

(Di lunedì 11 ottobre 2021) Paoloe Daniele, entrambi 43 anni, a partire dal 2022 non saranno più arbitri. Lo hanno annunciato in una nota pubblicata sul sito dell’AIA (Associazione Italiana Arbitri). Le parole di: “Visto il mio rendimento avrei potuto anavanti un altro anno. Credo di essere nella classifica di rendimento tra i primi dieci arbitri. Però ho accettato di fare un passo indietro perché comunque un mio percorso si stava avviando alla fine. Ed eraun’opportunità a due ragazzi promettenti di iniziare la loro crescita”. Sulla falsa riga il commento di: “Sono stati anni densi di emozioni sia a livello tecnico sia umano. Sono veramente felice di aver potuto fare questo percorso e ...

"Ho trovato una straordinaria umanità nel gruppo dirigente dell'Aia, a cominciare dal presidente Alfredo Trentalange e dal designatore Gianluca Rocchi". Così Paolo Valeri, in un'intervista al sito dell'AIA.