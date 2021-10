Vaccini? Non solo Covid-19 ma Rna messaggero contro i tumori (Di lunedì 11 ottobre 2021) Ci sono ricerche durate vent’anni dietro ai Vaccini Moderna e Pfizer-BioNTech, i primi due messi a punto contro il virus SARS-CoV-2. L’obiettivo di queste ricerche potrebbe presto essere raggiunto: trovare una cura contro il cancro. Ce ne ha parlato il professor Alberto Mantovani, che è stato ospite sabato sera a Bergamoscienza Leggi su ecodibergamo (Di lunedì 11 ottobre 2021) Ci sono ricerche durate vent’anni dietro aiModerna e Pfizer-BioNTech, i primi due messi a puntoil virus SARS-CoV-2. L’obiettivo di queste ricerche potrebbe presto essere raggiunto: trovare una curail cancro. Ce ne ha parlato il professor Alberto Mantovani, che è stato ospite sabato sera a Bergamoscienza

