Udinese prima per utilizzo degli stranieri: l'88% dei giocatori impiegati arriva dall'estero (Di lunedì 11 ottobre 2021) Il calcio dei calciatori è globalizzazione più che radici, è osservatori all'estero più che vivai. A confermarlo ancora una volta è lo studio del Cies - il Centro Internazionale di Studi sullo Sport - ... Leggi su gazzetta (Di lunedì 11 ottobre 2021) Il calcio dei calciatori è globalizzazione più che radici, è osservatori all'più che vivai. A confermarlo ancora una volta è lo studio del Cies - il Centro Internazionale di Studi sullo Sport - ...

Advertising

lalojimjuarez : RT @Gazzetta_it: Udinese prima per utilizzo degli stranieri: l'88% dei giocatori impiegati arriva dall'estero - Gazzetta_it : Udinese prima per utilizzo degli stranieri: l'88% dei giocatori impiegati arriva dall'estero - DucaAndrea85 : @ETuitta Allora prima di tutto stai calmo che non sai un cazzo. Secondo, io De Paul lo volevo da quando era all'Udi… - LucaCohen : @notgiorgiab Sono quasi certo che non siano vere queste statistiche. Lo avevo al fanta sia con udinese che con Geno… - Udinese_1896 : 89' - Arriva il gol di Beto che porta in vantaggio i bianconeri. Tutto parte da una bellissima giocata prima di Ars… -