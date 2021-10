Tutto su Alvin: dal lavoro in radio ai fenomeni paranormali di Mistery Land (Di lunedì 11 ottobre 2021) Alvin, al secolo Alberto Bonato, è il conduttore di Mystery Land, il nuovo programma televisivo di Italia 1, in onda lunedì 11 ottobre 2021 con la seconda puntata. Insieme a lui in questa nuova avventura Aurora Ramazzotti, con la quale racconta fenomeni ed eventi legati al paranormale, alla scoperta dell’ignoto in un mondo di mostri, vampiri, fantasmi e alieni. Classe 1977, Alvin è anche presentatore radiofonico e veejay, divenuto noto al grande pubblico televisivo sopratTutto per la partecipazione a L’Isola dei Famosi come inviato al fianco di Alessia Marcuzzi. Ha debuttato come conduttore in un programma per ragazzi su Disney Channel e nel 2000 passa a Mediaset con la conduzione di Speed. Una delle sue più grandi passioni è la musica e nel 2001 è stato al timone di una trasmissione ... Leggi su diredonna (Di lunedì 11 ottobre 2021), al secolo Alberto Bonato, è il conduttore di Mystery, il nuovo programma televisivo di Italia 1, in onda lunedì 11 ottobre 2021 con la seconda puntata. Insieme a lui in questa nuova avventura Aurora Ramazzotti, con la quale raccontaed eventi legati al paranormale, alla scoperta dell’ignoto in un mondo di mostri, vampiri, fantasmi e alieni. Classe 1977,è anche presentatorefonico e veejay, divenuto noto al grande pubblico televisivo sopratper la partecipazione a L’Isola dei Famosi come inviato al fianco di Alessia Marcuzzi. Ha debuttato come conduttore in un programma per ragazzi su Disney Channel e nel 2000 passa a Mediaset con la conduzione di Speed. Una delle sue più grandi passioni è la musica e nel 2001 è stato al timone di una trasmissione ...

