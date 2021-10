The Walking Dead 11: la data di uscita della seconda parte su Disney+ (Di lunedì 11 ottobre 2021) La seconda parte di The Walking Dead 11 ha una data di uscita ufficiale su Disney+: i protagonisti si ritroveranno alle prese con battaglie e imprevisti. In occasione del finale della prima parte di The Walking Dead 11, Disney+ ha annunciato che la seconda parte composta da otto nuovi episodi, ha una data di uscita: il 21 febbraio 2022. Come precedentemente annunciato, gli otto episodi finali del lungo arco narrativo dell'undicesima stagione, composto da 24 episodi, saranno disponibili più avanti nel 2022. Il prossimo febbraio, The Walking Dead 11 tornerà con gran ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 11 ottobre 2021) Ladi The11 ha unadiufficiale su: i protagonisti si ritroveranno alle prese con battaglie e imprevisti. In occasione del finaleprimadi The11,ha annunciato che lacomposta da otto nuovi episodi, ha unadi: il 21 febbraio 2022. Come precedentemente annunciato, gli otto episodi finali del lungo arco narrativo dell'undicesima stagione, composto da 24 episodi, saranno disponibili più avanti nel 2022. Il prossimo febbraio, The11 tornerà con gran ...

