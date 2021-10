(Di lunedì 11 ottobre 2021) (Teleborsa) – L’offerta pubblica iniziale (IPO) sulla Borsa didi, una delle aziende leader nel settore dell’agro-industria mondiale, è stataperché la società non ha aggiornato la richiesta di quotazione con i più recenti risultati finanziari, secondo quanto comunicato dallo stessoStock Exchange. Con un obiettivo di raccolta pari a 10 miliardi di dollari, quella disarebbe potuta essere la più grande quotazione al mondo del 2021. La società aveva dichiarato a luglio che la sua domanda di quotazione sul mercato STAR era stata approvata e che avrebbe emesso fino a 2,79 miliardi di azioni. Secondo le norme che regolano il debutto sul mercato STAR di, riviste nel 2021, le aziende candidate devono fornire...

Advertising

DividendProfit : Syngenta, IPO a Shanghai sospesa per mancanza di informazioni finanziarie -

Ultime Notizie dalla rete : Syngenta IPO

Teleborsa

L'offerta pubblica iniziale () sulla Borsa di Shanghai di, una delle aziende leader nel settore dell'agro - industria mondiale, è stata sospesa perché la società non ha aggiornato la richiesta di quotazione con i ..., una delle aziende leader nel settore dell'agro - industria mondiale, punta a raccogliere 10 miliardi di dollari nella suasulla Borsa di Shanghai , in quella che potrebbe essere la più ...Lo sbarco del colosso agrochimico basilese Syngenta alla borsa di Shanghai subisce una battuta d'arresto: l'autorità del mercato cinese ha fatto sapere oggi di aver sospeso la revisione dei documenti ...(Teleborsa) - L'offerta pubblica iniziale (IPO) sulla Borsa di Shanghai di Syngenta, una delle aziende leader nel settore dell'agro-industria mondiale, è stata sospesa perché la società non ...