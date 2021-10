Stellantis, a Torino centro per elettrificazione e piattaforma Maserati (Di lunedì 11 ottobre 2021) Torino (ITALPRESS) – Dopo il primo dialogo produttivo del 15 giugno, l’incontro di oggi al Ministero dello Sviluppo Economico ha rappresentato “un altro forte segnale positivo dell’impegno di Stellantis in Italia, con una collaborazione ancora più costruttiva che l’Azienda ha da tempo avviato con il governo e con tutte le organizzazioni sindacali con cui si confronta periodicamente”. Stellantis, si legge in una nota, “sta lavorando con determinazione e velocità per anticipare e supportare la transizione energetica di tutti i suoi siti industriali italiani, con l’obiettivo di garantirne la sostenibilità attraverso il miglioramento delle loro performance e per far giocare al Paese un ruolo strategico tra i principali mercati domestici del Gruppo”. L’annuncio prima dell’estate della nuova piattaforma che sarà realizzata ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 11 ottobre 2021)(ITALPRESS) – Dopo il primo dialogo produttivo del 15 giugno, l’incontro di oggi al Ministero dello Sviluppo Economico ha rappresentato “un altro forte segnale positivo dell’impegno diin Italia, con una collaborazione ancora più costruttiva che l’Azienda ha da tempo avviato con il governo e con tutte le organizzazioni sindacali con cui si confronta periodicamente”., si legge in una nota, “sta lavorando con determinazione e velocità per anticipare e supportare la transizione energetica di tutti i suoi siti industriali italiani, con l’obiettivo di garantirne la sostenibilità attraverso il miglioramento delle loro performance e per far giocare al Paese un ruolo strategico tra i principali mercati domestici del Gruppo”. L’annuncio prima dell’estate della nuovache sarà realizzata ...

