“Squid Game”, lo scenario post-Covid nella serie coreana (Di lunedì 11 ottobre 2021) Squid Game ha battuto ogni record su Netflix, superando anche La Casa di Carta e Bridgerton, fino a poco fa le serie più viste di sempre sulla piattaforma. Merito di una storia che è la perfetta metafora del mondo post pandemico. “Squid Game” metafora delle disuguaglianze sociali La sceneggiatura dell’autore coreano Wang Dong Hyuk era stata respinta ben dieci volte prima di approdare il 17 settembre su Netflix. Doppiata in 13 lingue e sottotitolata in 31, Squid Game è la serie più vista di sempre. La storia è ambientata a Seul, capitale sudcoreana, dove un gruppo di donne e uomini coperti dai debiti partecipano a un gioco mortale che potrebbe far vincere loro 45,6 miliardi di won. A guardarli e a scommettere su ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 11 ottobre 2021)ha battuto ogni record su Netflix, superando anche La Casa di Carta e Bridgerton, fino a poco fa lepiù viste di sempre sulla piattaforma. Merito di una storia che è la perfetta metafora del mondopandemico. “” metafora delle disuguaglianze sociali La sceneggiatura dell’autore coreano Wang Dong Hyuk era stata respinta ben dieci volte prima di approdare il 17 settembre su Netflix. Doppiata in 13 lingue e sottotitolata in 31,è lapiù vista di sempre. La storia è ambientata a Seul, capitale sud, dove un gruppo di donne e uomini coperti dai debiti partecipano a un gioco mortale che potrebbe far vincere loro 45,6 miliardi di won. A guardarli e a scommettere su ...

