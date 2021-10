Sconcerti su Donnarumma | “Lui ha perso sicurezza per colpa dei fischi”

(Di lunedì 11 ottobre 2021) Ai microfoni del Corriere della Sera ha parlato il giornalista Mario: facendo delle dichiarazioni nei confronti di Gigio. Le parole di Marioato dai milanisti a San Siro, adorato dalla gente di Torino, ognuno con cause esterne alla Nazionale. Lui hain se stesso, come se dipendesse dagli altri” Fonte foto L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti::sulla Roma: “Thiago Pinto non conosce la materia. Ha trattato per…”sul dopo-Lukaku: “Può arrivare uno tra Zapata e Vlahovic”contro i tifosi vip: “Si sapeva già la situazione dell’Inter…”...

Qualcuno ha deciso anche per, forse Raiola, più probabilmente la famiglia, forse la ragazza, forse qualche amico. Ascolta 'C'è un problema: non è calmo, sta andando alla deriva' ...... GianluigiSul Corriere della Sera, Marioscrive che Gigioè ormai un caso: ha perso certezze, a causa dei fischi ricevuti in campo a San Siro (ieri, invece, è stato ...Sulle pagine del Corriere della Sera in edicola stamattina, Mario Sconcerti ha parlato così dell'ex portiere rossonero Gigio Donnarumma: "Il consueto paradosso del calcio si ...Perché Donnarumma vale un grande centravanti, la sua soluzione esistenziale ritornerà con gli assestamenti che avrà tra la sua storia parigina e la coscienza milanista' Oggi Donnarumma è un problema p ...