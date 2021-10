Sciopero generale dei sindacati di base, ecco le fasce protette per il trasporto locale e i treni regionali. Garantiti Frecce e Intercity (Di lunedì 11 ottobre 2021) E’ iniziato lo Sciopero generale di 24 ore indetto dal sindacato di base. Riguarda tutti i settori pubblici e privati del Paese, a cominciare dai trasporti. Sono previste manifestazioni in numerose città e un corteo a Roma, che partirà alle 10 da piazza della Repubblica. Per il trasporto locale, nelle principali città, a Roma i mezzi pubblici si fermeranno a partire dalle 8.30; la fascia protetta è tra le 5.30 e le 8.30 e nel pomeriggio dalle 17 alle 20 anche a Napoli, mentre a Milano le fasce garantite sono tra le 6 e le 9 e tra le 18 e le 21. Per gli altri settori coinvolti, potrebbero registrarsi disagi nel settore dei servizi pubblici, nella scuola, nel campo della logistica. Lo Sciopero per i treni, hanno fatto sapere trenitalia e ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 11 ottobre 2021) E’ iniziato lodi 24 ore indetto dal sindacato di. Riguarda tutti i settori pubblici e privati del Paese, a cominciare dai trasporti. Sono previste manifestazioni in numerose città e un corteo a Roma, che partirà alle 10 da piazza della Repubblica. Per il, nelle principali città, a Roma i mezzi pubblici si fermeranno a partire dalle 8.30; la fascia protetta è tra le 5.30 e le 8.30 e nel pomeriggio dalle 17 alle 20 anche a Napoli, mentre a Milano legarantite sono tra le 6 e le 9 e tra le 18 e le 21. Per gli altri settori coinvolti, potrebbero registrarsi disagi nel settore dei servizi pubblici, nella scuola, nel campo della logistica. Loper i, hanno fatto saperetalia e ...

