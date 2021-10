Sciopero generale, a Napoli sindacati di base bloccano l’autostrada e gli accessi al porto (Di lunedì 11 ottobre 2021) Protesta Cobas e Usb anche a Napoli nell’ambito dello Sciopero generale. Bloccata, poco fa, una rampa di accesso all’autostrada nella zona porto della città. Gli attivisti hanno dato il via alla loro protesta con un corteo partito da piazza Mancini. Chiedono, tra l’altro, riduzione del tempo di lavoro a parità di salario, un reddito universale, la rivalutazione delle pensioni, il rilancio dello Stato sociale, investimenti nella scuola nei trasporti L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 11 ottobre 2021) Protesta Cobas e Usb anche anell’ambito dello. Bloccata, poco fa, una rampa di accesso alnella zonadella città. Gli attivisti hanno dato il via alla loro protesta con un corteo partito da piazza Mancini. Chiedono, tra l’altro, riduzione del tempo di lavoro a parità di salario, un reddito universale, la rivalutazione delle pensioni, il rilancio dello Stato sociale, investimenti nella scuola nei trasporti L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

