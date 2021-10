Schilirò, sospesa vicequestore no Green Pass. Lei: «Punire gli agenti che hanno picchiato i manifestanti a Roma» (Di lunedì 11 ottobre 2021) Alessandra Schilirò, sospesa dal servizio la vicequestore no Green Pass: il provvedimento di sospensione le è stato notificato oggi. La poliziotta sui social ha chiesto di... Leggi su ilmessaggero (Di lunedì 11 ottobre 2021) Alessandradal servizio lano: il provvedimento di sospensione le è stato notificato oggi. La poliziotta sui social ha chiesto di...

Advertising

TgLa7 : E' stata sospesa la vicequestore Alessandra Schilirò, la poliziotta che aveva parlato dal palco della manifestazion… - fanpage : Sospesa in via cautelativa dal servizio e dalle funzioni, la vicequestore Nunzia Alessandra Schilirò - Corriere : Sospesa in via cautelativa Nunzia Schilirò, la vice questore no vax - luigiasero : Vicequestore Schilirò sospesa da servizio - repubblica : RT @eziomauro: Sospesa dal servizio Schilirò, la poliziotta no Green Pass -

Ultime Notizie dalla rete : Schilirò sospesa Sospesa in via cautelativa e dalle funzioni la vice questore Schilirò Il vice questore Alessandra Schilirò, in forza alla Criminalpol, nota per le sue posizioni contro l'obbligo di esibire la certificazione verde è stata sospesa. Il provvedimento le è stato notificato ...

Green pass, sospesa la vicequestore Nandra Schilirò: la decisione della Polizia Doccia fredda per Nandra Schilirò, la vice - questore no green pass che aveva partecipato alla manifestazione dello scorso 25 settembre. La Schilirò è stata sospesa in via cautelativa dal servizio e dalle funzioni di poliziotta: la misura, riferisce l'Adnkronos, partirà dal 12 ottobre. La vicequestore era stata nominata dirigente del ...

Calcio: Serie A, Milan, Atalanta e Juve in Champions, Napoli in Europa League Affaritaliani.it Il vice questore Alessandra, in forza alla Criminalpol, nota per le sue posizioni contro l'obbligo di esibire la certificazione verde è stata. Il provvedimento le è stato notificato ...Doccia fredda per Nandra, la vice - questore no green pass che aveva partecipato alla manifestazione dello scorso 25 settembre. Laè statain via cautelativa dal servizio e dalle funzioni di poliziotta: la misura, riferisce l'Adnkronos, partirà dal 12 ottobre. La vicequestore era stata nominata dirigente del ...