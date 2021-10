Roma. Rapina a mano armata alle Poste: prendono in ostaggio i clienti e fuggono col bottino (VIDEO) (Di lunedì 11 ottobre 2021) Con il volto parzialmente travisato dalla mascherina e con gli occhiali scuri hanno fatto irruzione in un’agenzia delle PP.TT nella zona est di Roma. Poi, come se non bastasse il 10 settembre scorso (in mattinata), uno dei Rapinatori sotto la minaccia di una pistola ha preso in ostaggio un cliente, mentre il complice ha scavalcato il balcone e si è impossessato del denaro contante dall’interno delle due casse. A documentare tutto questo ci hanno pensato le telecamere di VIDEO sorveglianza, con le immagini che sono state preziose per le indagini e per individuare i due malviventi. Rapina a mano armata in un ufficio postale di Roma Est Dalle prime ore di questa mattina, infatti, è in corso un’operazione antiRapina, da ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 11 ottobre 2021) Con il volto parzialmente travisato dalla mascherina e con gli occhiali scuri hanno fatto irruzione in un’agenzia delle PP.TT nella zona est di. Poi, come se non bastasse il 10 settembre scorso (in mattinata), uno deitori sotto la minaccia di una pistola ha preso inun cliente, mentre il complice ha scavalcato il balcone e si è impossessato del denaro contante dall’interno delle due casse. A documentare tutto questo ci hanno pensato le telecamere disorveglianza, con le immagini che sono state preziose per le indagini e per individuare i due malviventi.in un ufficio postale diEst Dprime ore di questa mattina, infatti, è in corso un’operazione anti, da ...

