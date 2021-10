Rilanciare il "modello siciliano” di tutela dei beni culturali (Di lunedì 11 ottobre 2021) “Ridare dignità agli archeologi e all’archeologia della Sicilia”. Questo il titolo di un duro documento della Federazione delle Consulte Universitarie di Archeologia, un organismo unitario che raccoglie la quasi totalità dei professori universitari di archeologia, presieduto da chi scrive. È quasi inutile dover ricordare che la Sicilia rappresenta uno dei territori italiani e mondiali con la maggior concentrazione di patrimonio archeologico: lo sanno benissimo i tanti visitatori che restano stupiti visitando Siracusa, la valle dei templi di Agrigento, Selinunte, Segesta, la villa romana del Casale di Piazza Armerina e le molte decine di altri siti, musei, parchi, città a continuità di vita sorte su colonie greche, insediamenti fenici, città romane, e che si sono sviluppate nel corso dei secoli lungo le fasi arabe, normanne, sveve, angioine, aragonesi e giù giù durante ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 11 ottobre 2021) “Ridare dignità agli archeologi e all’archeologia della Sicilia”. Questo il titolo di un duro documento della Federazione delle Consulte Universitarie di Archeologia, un organismo unitario che raccoglie la quasi totalità dei professori universitari di archeologia, presieduto da chi scrive. È quasi inutile dover ricordare che la Sicilia rappresenta uno dei territori italiani e mondiali con la maggior concentrazione di patrimonio archeologico: lo sannossimo i tanti visitatori che restano stupiti visitando Siracusa, la valle dei templi di Agrigento, Selinunte, Segesta, la villa romana del Casale di Piazza Armerina e le molte decine di altri siti, musei, parchi, città a continuità di vita sorte su colonie greche, insediamenti fenici, città romane, e che si sono sviluppate nel corso dei secoli lungo le fasi arabe, normanne, sveve, angioine, aragonesi e giù giù durante ...

