Ranieri | “Contento di essere tornato in Premier Acquisti in Italia? Probabile”

mauroarcobaleno : Contento per #Ranieri, che allenerà il #Watford. Bravo tecnico, persona meravigliosa. A Sampdoria ha lasciato un s… -

... " E' stato un giocatore eccellente, adesso è un ottimo allenatore: sonoper lui e per la carriera che sta facendo ", conclude: "Juve sarà protagonista, Mourinho grande ...Sulle prestazioni della Nazionale azzurra nella fase finale della Nations League,spiega ... "Pioli? E' stato un giocatore eccellente, adesso è un ottimo allenatore: sonoper lui e per ...Il nuovo allenatore del Watford è entusiasta della sua nuova esperienza in Premier: "Sarà una sfida avvincente". E sul campionato: "Napoli bella squadra, auguri a Mourinho" ...In Premier ci sono grandi allenatori, grandi club, grandi campioni, sarà una sfida avvincente partita dopo partita". Così Claudio Ranieri, parla a Radio Anch'io lo sport, su RadioRai, del ritorno sull ...