Perché “La scuola cattolica” è vietato ai minori di 18 anni e “Squid Game” no?

Leggi su nextquotidiano

(Di lunedì 11 ottobre 2021) Esiste una certa doppia morale un po’ tutta nostrana: nella settimana in cui si è letto de “La” e della sua censura, ho deciso di approcciarmi auno dei tormentoni del momento. Il primo, il film di Mordini, è stato censurato con le seguenti motivazioni: ““il film presenta una narrazione filmica che ha come suo punto centrale la sostanziale equiparazione della vittima e del carnefice” e per questo, a maggioranza, ritiene “che il film non sia adatto aididiciotto”. Non si sa bene cosa s’intenda, varrebbe la pena considerare questo un commento di chi non ha visto il film. Per lo stato italiano, un minore di 18nei cinema al modico prezzo di 9euro non può vedere la riproduzione cinematografica di un libro in circolazione già da ...