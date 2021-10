Per i paesi dell’Europa centrale è il momento delle scelte (Di lunedì 11 ottobre 2021) Si tende a considerare l’Europa centrorientale come una regione fatalmente condannata a vivere in “democrazie illiberali”. Ma al loro interno esistono correnti diverse e l’Ue dovrebbe tenerne conto. Leggi Leggi su internazionale (Di lunedì 11 ottobre 2021) Si tende a considerare l’Europa centrorientale come una regione fatalmente condannata a vivere in “democrazie illiberali”. Ma al loro interno esistono correnti diverse e l’Ue dovrebbe tenerne conto. Leggi

Advertising

borghi_claudio : @lorepregliasco Detto ciò spetta a chi impone una misura così invasiva dimostrare che il risultato è così eclatante… - _Nico_Piro_ : C'è dittatura sanitaria ma non è quella immaginaria agitata da #fascisti, evasori e manipolati vari nelle piazze it… - Agenzia_Ansa : Viaggio nei Paesi poveri non vaccinati. Fino ad oggi in Africa sono arrivate 67 milioni di dosi, insufficienti per… - crs4research : Collaboriamo con il progetto Horizon 2020 ARSINOE con 40 partner di 15 PAESI per la ricerca soluzioni innovative di… - vitcastagna : RT @_Nico_Piro_: C'è dittatura sanitaria ma non è quella immaginaria agitata da #fascisti, evasori e manipolati vari nelle piazze italiane.… -