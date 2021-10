Pass ferroviari gratuiti in UE: ecco quanti, per chi e i requisiti (Di lunedì 11 ottobre 2021) La notizia certamente farà felici coloro i quali, tra i neo-maggiorenni, amano viaggiare e scoprire posti nuovi. Infatti la Commissione Europea ha appena annunciato il lancio di 60mila Pass ferroviari gratuiti per i giovani residenti negli Stati membri UE. Una sorta di Interrail 2.0. Le richieste per ottenere i Pass dovranno essere fatte recapitare agli organi competenti per l'esame della domanda e per il rilascio, a partire da domani 12 ottobre ed entro e non oltre il 26 ottobre. Vediamo allora qualche ulteriore dettaglio circa questa rilevante iniziativa mirata a favorire il ritorno alla libera circolazione, dopo i mesi bui del lockdown. Pass ferroviari gratuiti in UE: quali sono i requisiti? Sgomberiamo il campo da ogni possibile dubbio: gli ... Leggi su ultimora.news (Di lunedì 11 ottobre 2021) La notizia certamente farà felici coloro i quali, tra i neo-maggiorenni, amano viaggiare e scoprire posti nuovi. Infatti la Commissione Europea ha appena annunciato il lancio di 60milaper i giovani residenti negli Stati membri UE. Una sorta di Interrail 2.0. Le richieste per ottenere idovranno essere fatte recapitare agli organi competenti per l'esame della domanda e per il rilascio, a partire da domani 12 ottobre ed entro e non oltre il 26 ottobre. Vediamo allora qualche ulteriore dettaglio circa questa rilevante iniziativa mirata a favorire il ritorno alla libera circolazione, dopo i mesi bui del lockdown.in UE: quali sono i? Sgomberiamo il campo da ogni possibile dubbio: gli ...

