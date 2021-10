PA Plastic Free: riutilizzo e stop abbandono (Di lunedì 11 ottobre 2021) Illustrato a Ischia il progetto Formez PA e Ministero della Transizione Ecologica per ridurre l’utilizzo della Plastica monouso nelle pubbliche amministrazioni Roma, 11 ottobre – Tutelare l’ambiente che ci circonda, con un occhio di riguardo ai nostri mari, attivando campagne di sensibilizzazione contro l’abbandono di oggetti in Plastica. Sensibilizzare cittadini, Pubblica Amministrazione e imprese, attraverso la condivisione di buone pratiche di comportamento, linee guida da seguire e attuazione di modelli innovativi e sostenibili di produzione. Incentivare il riciclo e il riutilizzo degli oggetti “monouso”, per accelerare l’applicazione della Strategia europea per la Plastica nell’economia circolare. Ruota attorno a questi obiettivi la mission del progetto “Pa Plastic ... Leggi su zon (Di lunedì 11 ottobre 2021) Illustrato a Ischia il progetto Formez PA e Ministero della Transizione Ecologica per ridurre l’utilizzo dellaa monouso nelle pubbliche amministrazioni Roma, 11 ottobre – Tutelare l’ambiente che ci circonda, con un occhio di riguardo ai nostri mari, attivando campagne di sensibilizzazione contro l’di oggetti ina. Sensibilizzare cittadini, Pubblica Amministrazione e imprese, attraverso la condivisione di buone pratiche di comportamento, linee guida da seguire e attuazione di modelli innovativi e sostenibili di produzione. Incentivare il riciclo e ildegli oggetti “monouso”, per accelerare l’applicazione della Strategia europea per laa nell’economia circolare. Ruota attorno a questi obiettivi la mission del progetto “Pa...

CaputoItalo : Emotions Box - 12 Bombe da Bagno 12 profumazioni diverse per un bagno rilassante e plastic free - AltraComo : Cabiate: la mensa scolastica diventa plastic-free, grazie al progetto ‘Brianza Senza Plastica’ - ilmetropolitan : ???? #PA #Plasticfree. #Riutilizzo e #stopabbandono, linee guida per tutela ambiente - BTS_Biogas : In collaborazione con Lega Navale Italiana sezione di Garda, patrocinata dal Comune di Garda, Kyoto Club e Plastic… - Centotorri : #100torri Carmagnola. La raccolta Plastic Free si farà il 31 ottobre -