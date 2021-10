Ospina e Lozano show in Nazionale: entrambi migliori in campo, che numeri! (Di lunedì 11 ottobre 2021) La pausa per le Nazionali porta grandi risultati a Napoli. Hirving Lozano e David Ospina, impegnati nella notte rispettivamente contro Honduras e Brasile, sono stati i migliori in campo per Messico e Colombia. Un gol decisivo per il 3-0 finale per El Chucky e una serie di parate importantissime per El Patron: il Napoli può sorridere. Lozano, Messico, NapoliLozano brilla in Nazionale: che numeri! Il Messico di Hirving Lozano continua a vincere e tiene la testa della classifica nel girone per le Qualificazioni ai Mondiali in Qatar. Contro l’Honduras, i verdibiancorossi si impongono 3-0 con una grandissima prestazione del Chucky, anche a segno. L’attaccante del Napoli ha partecipato direttamente a 11 gol (6 suoi e 5 assist) nelle ... Leggi su spazionapoli (Di lunedì 11 ottobre 2021) La pausa per le Nazionali porta grandi risultati a Napoli. Hirvinge David, impegnati nella notte rispettivamente contro Honduras e Brasile, sono stati iinper Messico e Colombia. Un gol decisivo per il 3-0 finale per El Chucky e una serie di parate importantissime per El Patron: il Napoli può sorridere., Messico, Napolibrilla in: cheIl Messico di Hirvingcontinua a vincere e tiene la testa della classifica nel girone per le Qualificazioni ai Mondiali in Qatar. Contro l’Honduras, i verdibiancorossi si impongono 3-0 con una grandissima prestazione del Chucky, anche a segno. L’attaccante del Napoli ha partecipato direttamente a 11 gol (6 suoi e 5 assist) nelle ...

