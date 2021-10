Orrore all'ospedale di Cosenza, "schifo e vergogna". In corsia... un video raccapricciante, cosa state vedendo | Immagini forti (Di lunedì 11 ottobre 2021) Qualcosa di mai visto prima all'interno di un ospedale: nel reparto di Radiologia del nosocomio di Paola, in provincia di Cosenza, i pazienti hanno assistito a un vero e proprio inseguimento. No, non tra persone. Ma tra un gatto e un topo. Tutto vero. Un paziente, in attesa di sottoporsi a una lastra, ha filmato tra i lettini i due animali. Ad avere la meglio il topo che è riuscito a nascondersi nei buchi di cui sono pieni i muri delle corsie. "Ho assistito personalmente a questa scena – si legge in un commento sotto il video diffuso su Facebook – e mi auguro che questa segnalazione arrivi alle persone giuste e vengano presi i dovuti provvedimenti. Vergognoso!". È andata peggio a un paziente del Policlinico di Modena. Qui l'uomo ha avuto una più che spiacevole sorpresa: un topo morto sopra la plastica ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 11 ottobre 2021) Qualdi mai visto prima all'interno di un: nel reparto di Radiologia del nosocomio di Paola, in provincia di, i pazienti hanno assistito a un vero e proprio inseguimento. No, non tra persone. Ma tra un gatto e un topo. Tutto vero. Un paziente, in attesa di sottoporsi a una lastra, ha filmato tra i lettini i due animali. Ad avere la meglio il topo che è riuscito a nascondersi nei buchi di cui sono pieni i muri delle corsie. "Ho assistito personalmente a questa scena – si legge in un commento sotto ildiffuso su Facebook – e mi auguro che questa segnalazione arrivi alle persone giuste e vengano presi i dovuti provvedimenti. Vergognoso!". È andata peggio a un paziente del Policlinico di Modena. Qui l'uomo ha avuto una più che spiacevole sorpresa: un topo morto sopra la plastica ...

